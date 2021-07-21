Главреда журнала «Наша гісторыя» Андрея Дынько отпустили из ИВС под обязательство о явке

Главного редактора журнала «Наша гісторыя» Андрея Дынько отпустили из ИВС, взяв обязательство о явке, сообщает «Наша Нiва».

По информации издания, руководителя отдела маркетинга и рекламы «Нашай Нiвы» Андрея Скурко взяли под стражу. Судьба главного редактора издания Егора Мартиновича пока неизвестна.

Утром 8 июля в офис редакции «Нашай Нiвы» пришли силовики. Кроме Мартиновича, Дынько и Скурко задержали также главбуха издания Ольгу Ракович. 16 июля ее выпустили из изолятора на Окрестина.

Обыски и допросы в редакции и у сотрудников «Нашай Нiвы» проводились по статьям о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и о «массовых беспорядках» (статья 293 УК).

18 июля стало известно, что Мартиновича и Скурко задержали во второй раз — на три дня. Главного редактора «Нашай Нівы» подозревают в причинении имущественного ущерба без признаков хищения (часть 2 статьи 216 УК). По этой же статье в изолятор поместили и Скурко.

Андрея Дынько подозревают в неправильной уплате коммунальных услуг (часть 2 статьи 216 УК). Суть претензий к нему заключается в том, что оплата за коммунальные услуги «помещения, в котором собирались сотрудники», была по тарифам для физических лиц, а необходимо было платить по тарифам для юридических. Таким образом, «Минэнерго» был нанесен ущерб на сумму 3 500 рублей.