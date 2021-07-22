Суд в Праге приговорил беларуса к 21 году лишения свободы за участие в боях на востоке Украины

Пражский суд апелляционной инстанции приговорил 42-летнего беларуса Алексея Фадеева к 21 году лишения свободы за сотрудничество с пророссийскими сепаратистам самопровозглашенной ДНР; он признан виновным в терроризме, сообщает Novinky.cz.

В сентябре 2020 года суд первой инстанции в Праге приговорил Фадеева к 4,5 годам за участие в преступной группировке. Суд не согласился с обвинением Фадеева в террористической деятельности за участие в боевых действиях на стороне пророссийских сепаратистов. Прокурор подал протест на приговор, суд апелляционной инстанции ужесточил наказание; приговор не подлежит обжалованию.

Как утверждает обвинение, Фадеев, долго проживающий в Праге, в 2014-2016 годах несколько раз выезжал на Донбасс, чтобы поддержать сепаратистские группировки на востоке Украины. Алексей Фадеев в суде отрицал вину и утверждал, что «хотел помочь людям в защите против так называемых украинских фашистов» и активного участия в боях не принимал.