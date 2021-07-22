В доме у глубокской журналистки Татьяны Смоткиной прошел обыск по делу о разжигании вражды

В доме у глубокской журналистки-фрилансера Татьяны Смоткиной прошел обыск, сообщает «Радыё Рацыя».

Как пишет издание, с журналисткой не было связи два часа. После обыска силовики изъяли у нее мобильный телефон и системный блок компьютера.

Позже Смоткина уточнила для Белорусской ассоциации журналистов, что обыск проводили сотрудники милиции на основании санкции прокурора Глубокского района.

«Основание — статья 130 часть 1 УК (разжигание вражды), якобы некто 12 апреля в телеграм-канале "Глубокое для жизни" залил ролик про какую-то там взрывчатку. Милиционеры посчитали, что я могу быть причастной к распространению информации об этом. Считаю, что большего абсурда они не могли придумать», — рассказала она.