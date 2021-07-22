Россия экстрадировала спортсмена Алексея Кудина в Беларусь

Россия выдала Беларуси спортсмена Алексея Кудина, сообщает Sputnik со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Дмитрия Брылева.

21 июля апелляционный суд Москвы оставил в силе решение экстрадировать спортсмена Алексея Кудина в Беларусь.

В тот же день Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию спортсмена из России до 17 августа. В этот день ЕСПЧ должен окончательно решить, согласен ли он с доводами Генпрокуратуры, которая требует экстрадиции спортсмена, или с доводами его защиты.

В Беларуси спортсмена обвинили в сопротивлении милиционеру (часть 2 статьи 363) во время протестов в Молодечно 10 августа и отправили под домашний арест. На суд Кудин не пришел — уехал в Москву, где его задержали 21 января по запросу СК Беларуси.

Кудин — многократный чемпион мира по тайскому боксу среди любителей и чемпиона мира по кикбоксингу среди любителей и профессионалов.