Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации «Беларуского ПЕН‑центра», возглавляемого Алексиевич

Министерство юстиции обратилось в Верховный суд с иском о ликвидации ОО «Беларуский ПЕН-центр». Об этом организация сообщила в своем телеграм-канале.

В извещении от Верховного суда указано, что представителю организации необходимо прийти на опрос «в порядке подготовки дела к судебному разбирательству».

Ранее Минюст обратился в суд с исками о ликвидации Беларуской ассоциации журналистов, правозащитной организации «Правовая инициатива», движения «За Свободу». В Гомеле горисполком прислал владельцу издания «Сильные новости» постановление о ликвидации юридического лица, которому принадлежит сайт.

«Беларуский ПЕН-центр» в 2019 году возглавила нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич. 19 июля этого года стало известно, что счета организации арестованы.