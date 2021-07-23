Вышли на свободу журналисты Алесь Дащинский и Анна Голета

Вышли на свободу журналист «Радыё Свабода» Алесь Дащинский, как передает само издание, и журналистка «Белсат» Анна Голета, сообщает телеканал.

Дащинский находится под подпиской о неразглашении, невыезде и явке. Его и еще двух журналистов «Радыё Свабода» — Олега Груздиловича и Инессу Студинскую — задержали 16 июля. Они все еще задержаны по неизвестной причине.

Голета в тот день задержали по статье о массовых беспорядках (статья 293 УК). Задержанного в тот же день журналиста «Белсата» Игоря Ильяша подозревают по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), он остается под стражей.