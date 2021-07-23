Журналиста «Белсата» Игоря Ильяша подозревают по статье о грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), пишет «Белсат».

23 июля Минский городской суд не удовлетворил жалобу на задержание Ильяша. Номер статьи, по которой обвиняют журналиста, стал известен из расписания слушаний.

16 июля силовики увезли журналиста телеканала «Белсат» Игоря Ильяша после обыска в квартире. В тот же день неизвестные получили доступ к телеграм-каналу журналиста Игоря Ильяша и переименовали. Раньше канал назывался «Аналитика от Ильяша. "БД"» и поставили на заставку официальный государственный герб.

Ильяш — муж журналистки Катерины Андреевой. 18 февраля судья Наталья Бугук признала Андрееву и Чульцову виновными в в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК) и приговорила журналисток к двум годам колонии. Мингорсуд оставил приговор в силе.

По версии обвинения, журналистки «из корыстных целей» в прямом эфире «путем озвучивания информации» осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».