Мингорисполком ликвидирует Human Constanta, Lawtrend, «Имена», «Пресс‑клуб» и некоторые другие общественные организации

Мингорисполком ликвидирует Human Constanta, Lawtrend, «Офис помощи и поддержки занятости молодежи "ЮларКонсалт"», «Офис по правам людей с инвалидностью», Беларуский национальный молодежный совет «РАДА», «Центр европейских исследований», «Офис европейской экспертизы и коммуникации», и как минимум 20 других общественных организаций, рассказали представители НГО «Медиазоне».

— Нас никто не оповещал об этом решении, не предупреждал и никак не информировал — мы узнали случайно, так как коллеги начали рассказывать, что обнаружили такую информацию на сайте ЕГР, — рассказала cпециалистка по коммуникациям в Human Constanta Яна Гончарова «Медиазоне».

Общественные объединения и фонды должен ликвидировать суд, рассказала директор Центра правовой трансформации Lawtrend Ольга Смолянко. Однако учреждения могут быть ликвидированы регистрирующим органом за осуществление деятельности, не соответствующей целям и предмету деятельности, указанным в уставе такой организации.

Решения о ликвидации в Едином государственном регистре опубликованы 22 июля.

14 июля силовики пришли с обыском к беларуским общественным организациям, партиям и отдельным правозащитникам, экономистам и политикам. Известно об обысках в организациях «Вясна», Human Constanta, Белорусский Хельсинский комитет, «Рух за Свабоду» и других. Нескольких правозащитников задержали на 72 часа.