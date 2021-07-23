В Орше закрыли уголовное дело о порче имущества против редактора orsha.eu

В Орше закрыли уголовное дело об осквернении сооружений и порче имущества (статья 341 УК) против правозащитника и редактора оршанского издания orsha.eu Игоря Казмерчака, сообщил он в своем фейсбуке.

Утром 8 июля к Игорю Казмерчаку пришли с обыском сотрудники ДФР. У него изъяли ноутбук и телефон. Самого журналиста задержали на 72 часа, он стал подозреваемым по делу об осквернении сооружений и порче имущества (статья 341 УК). Что именно ему вменяли — неизвестно. 11 июля, по истечении 72 часов, Казмерчака отпустили из ИВС.

14 июля сотрудники ДФР снова приехали к Казмерчаку. Мужчину отвезли в Витебское управление следственного комитета на допрос в качестве свидетеля. Позже в Орше прошел обыск в «Цудоўнай краме», владельцем которой он является, вечером его отпустили. 20 июля Казмерчак сообщил о закрытии магазина.