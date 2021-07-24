Эстония пообещала отправить Литве 100 километров колючей проволоки для укрепления границы с Беларусью

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет пообещал отправить в Литву три беспилотника и 100 километров колючей проволоки для укрепления границы с Беларусью, пишет ERR.

«Литва — наш близкий союзник, наша задача — немедленно поддержать ее в этом кризисе», — сказал Лаанет во время телефонной беседы с министром внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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По его словам, в первую очередь в Литву отправят 100 километров колючей проволоки, чтобы страна могла ускорить укрепление своей границы.

«С 1 августа мы также готовы направить в Литву три беспилотных летательных аппарата, чтобы улучшить ситуацию с осведомленностью на границе», — добавил Лаанет.

Как уточняет ERR, 23 июля стало известно, что строительство заграждения на границе Литвы и Беларуси тормозится из-за нехватки колючей проволоки — тогда власти Литвы попросили о помощи у других стран.

Всего за неполный 2021 год литовские пограничники задержали 2 470 мигрантов, незаконно следовавших из Беларуси. При этом в прошлом году на границе задержали 81 такого иностранца, в 2019-м — 46, в 2018 — 104, а в 2017 — 72.