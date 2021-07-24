Руководителей компаний 21vek.bу, «Модум» и «Юркас» обвиняют в уклонении от уплаты налогов, они в СИЗО КГБ

Руководителей компаний 21vek.by, «Юркас» и «Модум» обвиняют в уклонении от уплаты налогов (статья 243 УК), а сами они находятся в СИЗО КГБ, рассказали в эфире государственного телеканала «Беларусь 1».

Как сказано в сюжете, следствие считает, что 21vek.by занимался «фиктивной продажей» индивидуальным предпринимателям части имущества фирмы, а затем арендовал эту недвижимость и другие активы.

«Сделано это было для того, чтобы внести почти миллион рублей за аренду в бухгалтерский учет. Как следствие — сэкономить на налогах более 172 тысяч рублей. На самом же деле имущество никогда никому не продавалось, а вся инсценировка организована лишь для того, чтобы уклониться от налогов», — рассказали в эфире телеканала.

В сюжете «Беларусь 1» также присутствуют кадры с участием сооснователя 21vek.by Павла Матусевича. Он рассказывает, что «по невнимательности упустил», что является «практически аффилированным лицом для компании "Триовист"».

«И, соответственно, я не сообразил дать указания главному бухгалтеру [монтажная склейка] считать налоговую ставку как для аффилированных лиц, а не как для обычных», — говорит он на видео.

Далее Матусевич добавляет, что из-за этого с момента приобретения офиса и до конца 2020 года он не доплачивал налог по упрощенной системе налогообложения, поскольку «применялась ставка не 16%, как должна была, а 5%».

Как говорится в сюжете телеканала, «аналогичная схема работала и с автомобилями: купили, сдали в аренду — уклонились от налогов». После этого «Беларусь 1» показывает кадры с еще одним сооснователем 21vek.by Сергеем Вайниловичем.

«Такая же задача была как <нрзб>. Насколько я помню, это было сделано тоже до сделки. Мы рассматривали их как наши активы, которые должны участвовать в сделке, контрсделке, но для меня это совсем мелочь, три машины. Там по 700 рублей, может быть, арендная плата», — рассказывает он.

Также в эфире телеканала рассказали, что «еще одна схема была связана с фиктивным импортом и экспортом» — в этом случае «налогов не уплачено на 677 тысяч рублей». Подробности не уточняются.

22 июня силовики пришли в офисы компаний 21vek.by и «Юркас», а 30 июня — и в офис компании «Модум».