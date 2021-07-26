Минчанин получил 10 лет колонии за поджог танка, который, по версии Минобороны, не пострадал

Суд Фрунзенского района Минска приговорил 26-летнего местного жителя Егора Михайлова к 10 годам колоении по статье об акте терроризма (часть 1 статьи 289 УК), сообщает «Вясна».

Судья признал минчанина виновным в поджоге танка Т-72 на железнодорожной станции в Степянке. По версии следствия, это произошло ночью 31 января 2021 года, в танк кинули коктейль Молотова.

По версии обвинения, Михайлов «умышленно в целях оказания влияния на принятие решений органами власти, препятствия политической деятельности, дестабилизации общественного порядка совершил акт терроризма общеопасным способом поджога военной техники». Вследствие действий Михайлова возникла «объективная опасность гибели людей».

Михайлов в суде частично признал вину. Он признался в поджоге танка, но не согласился с квалификацией своих действий и тем, что это было совершено по политическим мотивам.

Видео горящего танка появилось в телеграм-канале «Баста» 1 февраля 2021 года. Как утверждал канал, автор видео назвал поджог танка «актом гражданского неповиновения». Вскоре Минобороны прокомментировало инцидент, заявив, что «невредимый 111-й передает привет с полигона».