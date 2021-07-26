Минюст подал в Верховный суд иск о ликвидации «Экодома»

Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о ликвидации общественного объединения «Экодом», сообщает ведомство.

По сообщению Минюста, ранее оно выявило нарушения в работе «Экодома», вынесло организации предупреждение и дало время до 20 июля на устранение нарушений: «Однако данная организация мер по устранению нарушений не предприняла».

Далее «Экодом» не сообщил в регистрирующий орган об устранении нарушений и не предоставил подтверждающие документы, из-за чего Минюст подал иск о ликвидации объединения.

Ранее Минюст обратился в суд с исками о ликвидации Беларуской ассоциации журналистов, правозащитной организации «Правовая инициатива», движения «За Свободу», «Беларуского ПЕН-центра». В Гомеле горисполком прислал владельцу издания «Сильные новости» постановление о ликвидации юридического лица, которому принадлежит сайт.

26 июля стало известно о том, что Мингорисполком подал в городской суд иски о ликвидации около 20 общественных объединений, в том числе фонда «Добра», молодежного центра «Фиальта» и объединения «Звено».