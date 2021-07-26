Журналисты Инесса Студинская, Олег Груздилович и Игорь Ильяш вышли на свободу

Задержанная по уголовному делу журналистка «Радыё Свабода» Инесса Студинская вышла на свободу, передает само издание.

Подробности освобождения Студинской не сообщаются.

Позже «Радыё Свабода» со ссылкой на адвоката сообщило, что вышел на свободу и журналист Олег Груздилович. Кроме этого, по информации издания, из изолятора на Окрестина отпустили журналиста «Белсата» Игоря Ильяша.

23 июля из изолятора на Окрестина выпустили журналиста «Радыё Свабода» Алеся Дащинского и корреспондентку телеканала «Белсат» Анну Голета. Инессу Студинскую, Алеся Дащинского еще одного журналиста «Радыё Свабода» Олега Груздиловича задержали 16 июля. О причинах их задержания неизвестно.

Обновлено в 9:54. Добавлена информация о Груздиловиче и Ильяше.