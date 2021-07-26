Политолога Валерию Костюгову обвиняют в призывах и заговоре с целью захвата власти

Политолог Валерия Костюгова проходит обвиняемой по делу о заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК) и пособничестве в призывах к захвату власти (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 361 УК), сообщила «Медиазоне» дочь политолога Настасья Костюгова.

По ее словам, в суде проходило заседание по обжалованию выбора меры пресечения, и на информационном стенде были указаны статьи, по которым проходит политолог.

30 июня силовики провели обыск в квартире Валерии Костюговой и задержали ее, после чего аналитика поместили в изолятор на Окрестина. Позже ее заключили под стражу по уголовному делу и перевели в СИЗО-1 в Минске.

Эксперта Татьяну Кузину, которую задержали 28 июня в минском аэропорту, когда она собиралась лететь в Тбилиси, также обвиняют по статье о заговоре с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК) и в призывах к захвату власти (часть 3 статьи 361 УК).