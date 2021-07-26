Мингорисполком подал в Мингорсуд иск о ликвидации объединения «Звено» и фонда «Добра»

Минский горисполком подал в городской суд иск о ликвидации объединения «Звено», фонда «Добра» и еще нескольких общественных объединений. Об этом стало известно из расписания на сайте Верховного суда.

Заседание по делу о ликвидации местного социального фонда «Добра» назначено на 11:00 30 июля. Иск о ликвидации общественного объединения «Звено» планируется рассмотреть 2 августа в 9:00.

О ликвидации объединений и фондов написала в фейсбуке директор Центра правовой трансформации Lawtrend Ольга Смолянко. Она напомнила, что ликвидировать их можно только через суд.

«Список тоже впечатляющий. Помимо "мертвых" организаций в список попало и много реально (и хорошо) действующих: Фиальта, Звено, ЦСИ, Правовая инициатива, Супольнасць, Фонд "Добра"», — написала правозащитница.