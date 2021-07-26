Андрей Скурко из «Нашай Нівы» попал в медицинскую часть СИЗО‑1

Руководитель отдела рекламы и маркетинга «Нашай Нівы» Андрей Скурко находится в медицинской части СИЗО на Володарского, сообщает издание.

Редакция передает, что у Скурко «структурные изменения в легких» и подозрение на ковид. Также «Наша Ніва» сообщает, что по прибытии в СИЗО-1 рентген выявил у мужчины пятно в легких.

«Он провел 13 дней на Окрестина без матраса, кровати и при тусклом свете, без диабетической диеты и передач», — пишет редакция.

В 2017 году у Скурко диагностировали сахарный диабет 1 типа. Он инсулинозависимый, ему нужны уколы четыре раза в день.