Дочь главы БНФ, обвиняемого по делу о «покушении» на Лукашенко, рассказала, что ему требуется госпитализация

Екатерина Костусева, дочь председателя партии БНФ Григория Костусева, находящегося в СИЗО КГБ по обвинению в «покушении» на Александра Лукашенко , сообщила, что ее отец нуждается в срочной госпитализации, пишет Zerkalo.io со ссылкой на «Белапан».

По словам Костусевой, 27 июля ее отца в СИЗО посетила защитница Инесса Оленская. Состояние здоровья 64-летнего политика, по словам дочери, ухудшилось, а в субботу 24 июля ему в СИЗО вызывали скорую помощь.

Как уточняет издание, со 2 по 14 июля Костусев проходил обследование и курс терапии в тюремной больнице СИЗО № 1 на минской улице Володарского, куда попал в экстренном порядке с одышкой, отеками конечностей, проблемами с сердцем и давлением, а также со спутанным сознанием. По словам политика, его состояние было связано с невыносимой жарой, влажностью и плохой вентиляцией в камере СИЗО. Диагноз, по которому Костусев получал терапию, дочери и адвокату не известен.

«Сейчас медикаменты, которые дают врачи в СИЗО, моему отцу не помогают. Ему становится только хуже. У отца, по последним анализам, подозрение на онкозаболевание. Срочно нужна биопсия, но его держат в камере», — рассказала Костусева.

По ее словам, ходатайства об изменении меры пресечения и о госпитализации главы БНФ «не дают результатов».

«Я консультировалась с врачами и, по их словам, без оперативного вмешательства, скорее всего, уже не обойтись. Сегодня планирую направить еще один запрос на информацию о состоянии здоровья папы», — добавила дочь политика.

Политолога Александра Федуту, юриста Юрия Зенковича, главу партии БНФ Григория Костусева и бухгалтера Ольгу Голубович обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти (часть 1 статьи 357 УК). Их задержали в апреле. Кроме них по делу проходят еще несколько человек, проживающих не в Беларуси.

По версии КГБ, обвиняемые при поддержке американских спецслужб планировали государственный переворот и убийство Александра Лукашенко и всей его семьи.