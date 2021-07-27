Против жителя Кобрина возбудили дела о разжигании вражды и оскорблении президента за ролики на ютубе и посты во «Вконтакте»
Против жителя Кобрина возбудили дела о разжигании вражды и оскорблении президента за ролики на ютубе и посты во «Вконтакте»
27 июля 2021, 17:48
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Против 47-летнего жителя Кобрина и директора коммерческого предприятия возбудили уголовные дела о разжигании вражды (статья 130 УК) и оскорблении президента (статья 368 УК) за посты во «Вконтакте» и ролики, выложенные им в ютуб, пишет пресс-служба МВД.

«В социальных сетях и в канале видеохостинга мужчина размещал аморальную информацию, призывал к насилию над милиционерами, оскорблял Президента Беларуси и других должностных лиц. В роликах районный блогер также популяризировал криминальную субкультуру и преступления против государства и правоохранительных органов», — пишет пресс-служба.

Сейчас кобринец «скрывается за рубежом», а именно в Польше, и объявлен в розыск», добавляет ведомство.

Видео: МВД Беларуси

К сообщению МВД прилагается видеозапись, на которой показаны сообщения со страницы «Сергей Демидович» во «Вконтакте». На скриншоте, который приводит МВД, виден текст, отцензурированный ведомством: «БОЙТЕСЬ ПСЫ [цензура], СКОРО ОХОТА НАЧНЁТСЯ НА ВАШИ ДУШИ! ВЕСНОЙ ОХОТА ОТКРЫВАЕТСЯ НА ПСИН БЕШЕНЫХ И [цензура]! ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!».

На одноименной странице действительно есть пост, отправленный в то же время, что видно на скриншоте МВД. Слова, которые ведомство зацензурировало в нем: «ЛУКАВЫЕ» и «ЛУКАВЫХ».

Ютуб-канал «Страна для жизни! Власть для народа!», за который преследуют кобринца, имеет 35 подписчиков, большинство видео на нем собрали менее 100 просмотров.

     
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