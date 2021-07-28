У шеф‑редактора могилевского издания прошел обыск; сотрудники КГБ потребовали удалить сайт СМИ

Силовики провели обыск у шеф-редактора могилевского издания 6ТV.by Бориса Вырвича в рамках уголовного дела о терроризме, сообщает само СМИ.

По словам Вырвича, у него забрали всю технику, после чего отвезли в Шкловский межрайотдел КГБ в качестве свидетеля по уголовному делу: «Их интересовали деструктивные телеграм-каналы, наш сайт 6ТV.by и деятельность Беларуской ассоциации журналистов. И еще требовали удалить сайт 6ТV.by. Потом отпустили, сказали, что еще вызовут. Кстати, одна машина КГБ была с российскими номерами».

13 июля в редакции издания прошел обыск, в ходе которого милиционеры забрали технику. На следующий день главного редактора Дмитрия Соловьева вызвали на разговор в ГУБОПиК. После разговора он уехал из страны.