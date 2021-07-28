КГБ предложил признать террористическими «Отряды гражданской самообороны Беларуси»

Генпрокурор Андрей Швед по предложению КГБ направил в Верховный суд заявление о признании террористической организацией «Отряды гражданской самообороны», сообщает ведомство.

В случае такого решения, ее деятельность на территории Беларуси будет запрещена.

Прокуратура утверждает, что для «участия в мероприятиях по насильственной смене государственной власти и терактах, вербовки, связи со сторонниками <…> были созданы телеграм-чаты и каналы, где подписчиков обучали правилам сбора самодельных взрывных устройств и тактике силового противодействия правоохранителям».

Руководители ОГСБ, по данным ведомства, находятся за пределами Беларуси. С апреля этого года «в сообществе планировали поджоги зданий, автотранспорта», а «руководители и участники организации уже преступили к совершению преступлений террористического характера».

Генпрокуратура возбудила и расследует уголовные дела. Какие конкретно, пресс-служба ведомства не уточняет.