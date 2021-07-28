Суд оштрафовал издание «Медиа‑Полесье» на 5 771 рубль за «распространение недостоверной информации»

Суд Лунинецкого района оштрафовал ООО «МП компани», на которое зарегистрировано издание «Медиа-Полесье» на 199 базовых величин за перепечатку материала о «пинском деле», сообщает само СМИ.

Юрлицо признали виновным в распространении на интернет-ресурсе информации, распространение которой запрещено в соответствии с законодательными актами (часть 4 статьи 23.5 КоАП).

Претензия к изданию заключалась в том, что оно опубликовало материал о «пинском деле», где опубликована цитата: «Пинские судьи отказались проводить процесс, поэтому обвиняемых перевели в Брест». Следствие посчитало это недостоверной информацией.

Как утверждает «Медиа-Полесье», редакция перепечатала и отредактировала материал о «пинском деле», который был опубликован «на одном из национальных порталов». Журналисты отмечают, что цитата принадлежит матери одного из обвиняемых «и по правилам орфографии взята в кавычки. Это высказывание человека, который озвучил свое мнение».

По части 4 статьи 23.5 КоАП максимальное наказание — штраф в 200 базовых величин. Судья Братанова наказала юрлицо штрафом в 199 базовых величин. «Это более чем месячный фонд заработной платы предприятия», — пишет редакция.

9 июля в офисе «Медиа-Полесья», а также дома у главного редактора Светланы Гарда и некоторых журналистов прошли обыски. Изъята техника и все носители информации.

В ночь с 9 на 10 августа возле здания Пинского райисполкома произошла драка между протестующими и силовиками. В рамках уголовного дела о «массовых беспорядках» 109 милиционеров признали потерпевшими, а две группы обвиняемых в апреле и июле суд Московского района Бреста приговорил к срокам от 4 до 6,5 лет колонии.