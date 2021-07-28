Лукашенко проведет «большой разговор» в годовщину начала протестов

Александр Лукашенко проведет «большой разговор» с несколькими сотнями человек 9 августа, сообщает «Белта» со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Встреча пройдет «с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества в формате открытого разговора», передает агентство.

Сообщается, что мероприятие будут транслировать в прямом эфире, а участвовать в нем пригласят несколько сотен человек.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы, после объявления предварительных результатов которых начались массовые акции протеста.