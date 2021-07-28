«Мы знаем, где ваши дети, и их поместят в детдом» — Тихановская впервые рассказала об угрозах, из‑за которых уехала из Беларуси

Светлане Тихановской угрожали лишением свободы в случае, если она не уедет из Беларуси. Об этом политик рассказала в интервью Buzzfeed.

«Мне сказали: "Ваш муж в тюрьме, вас тоже посадят на 15 лет. Мы знаем, где ваши дети, и их поместят в детский дом"», — рассказала Светлана Тихановская. Источник угрозы политик не называла.

По ее словам, ей «в ужасных подробностях рассказали, как жестоко в тюрьме обращаются с женщинами».

Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву 10 августа после того, как несколько часов провела в здании Центральной избирательной комиссии. После она говорила, что не может рассказать о причинах отъезда. «Возможно, когда-нибудь в ближайшем будущем я смогу рассказать эту историю, но пока не готова».

11 августа в провластном телеграм-канале «Желтые сливы» появилось видео, на котором Тихановская просила «не противостоять милиции». На записи она сидила на диване, за ее спиной — окна с закрытыми жалюзи.