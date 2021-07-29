Типография расторгла договор с лунинецкой газетой «Информ‑прогулка» из‑за износа печатного оборудования

«Пинская региональная типография» расторгла договор с лунинецкой газетой «Информ-прогулка» в связи со «значительным физическим износом печатного оборудования», сообщает издание.

Как пишет «Информ-прогулка», на электронный адрес газеты поступило письмо из типографии, датированное 26 июля. Помимо износа печатного станка, причинами расторжения контракта в типографии назвали также и наличие всего одной бригады печатников.

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«Думается, что вряд ли стоит комментировать данное послание, тем более, что "Информ-прогулка" — далеко не первая в Беларуси независимая газета, оказавшаяся в такой ситуации. Тем не менее, мы остаёмся зарегистрированным, официально признанным средством массовой информации», — пишет издание.

Газета приносит извинения читателям и предлагает подписываться на социальные сети издания.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, «Информ-прогулка» — одно из изданий, в офисе которого в начале июля прошли обыски. Детали этого обыска неизвестны.