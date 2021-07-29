Апелляционный суд оставил в силе решение об экстрадиции в Беларусь Андрея Казимирова, пишет издание «Открытые Медиа». Его обвиняют по статье о массовых беспорядках (статья 293 УК).

27 июля ЕСПЧ вынес решение о запрете выдачи Казимирова. Однако суд проигнорировал это постановление.

«Казимиров не может быть выдан до окончательного решения ЕСПЧ. Будем обращаться с кассационной жалобой. Также будем ходатайствовать об освобождении Казимирова», — сказал адвокат Илларион Васильев.

Во время одного из митингов в Беларуси Казимиров был ранен в ногу резиновой пулей. Узнав об уголовном преследовании, он уехал в Россию, где его задержали 14 января.

Ранее в Беларусь экстрадировали бойца Алексея Кудина. В Беларуси спортсмена обвинили в сопротивлении милиционеру (часть 2 статьи 363) во время протестов в Молодечно 10 августа и отправили под домашний арест. На суд Кудин не пришел — уехал в Москву, где его задержали 21 января по запросу СК Беларуси.

Кудин — многократный чемпион мира по тайскому боксу среди любителей и чемпион мира по кикбоксингу среди любителей и профессионалов.