В Минске задержали блогера Анастасию Пилюгину

В Минске задержали бывшую журналистку «Радыё Свабода», блогера, маркетолога и медиаменеджера компании Eleven Анастасию Пилюгину, пишет «РС» со ссылкой на парня девушки.

Около 11 утра Пилюгина вышла к машине за ноутбуком и пропала, рассказал парень. Ее телефон был выключен, но потом снова включился. С помощью программы на iPad он увидел, что она находится на переулке Козлова. Там же находится управление КГБ в Минске.

Позже ее парень сообщил, что Пилюгина на свободе. Однако через некоторое время «Радыё Свабода» со ссылкой на парня сообщила, что в квартире девушки проходит обыск.

С 8 июля силовики провели 66 обысков, которые затронули больше десяти редакций.

23 июля из изолятора на Окрестина выпустили журналиста «Радыё Свабода» Алеся Дащинского. 26 июля на свободу вышли задержанные по уголовным делами журналисты «Радыё Свабода» Инесса Студинская и Олег Груздзилович.