«Вясна»: после обыска силовики задержали блогера Анастасию Пилюгину и ее парня

После обыска в квартире силовики задержали блогера и бывшую журналистку «Радыё Свабода» Анастасию Пилюгину и ее парня Владислава Пиртаня, сообщает «Вясна».

Причина их задержания и местонахождение неизвестны.

В телеграм-канале Пилюгиной появилось сообщение: «Уважаемые подписчики, я поменяла свои политические взгляды! Все участники канала деаномизированы!». На заставке установили государственный герб. Вероятно, его взломали.

29 июля около 11 утра Пилюгина вышла к машине за ноутбуком и пропала, рассказывал парень. Ее телефон был выключен, но потом снова включился. С помощью программы на iPad он увидел, что она находится на переулке Козлова. Там же находится управление КГБ по Минску.

Позже ее парень сообщил, что Пилюгина на свободе, но через некоторое время стало известно, что в квартире Пилюгиной и Пиртаня проходит обыск.

Как сообщает телеграм-канал «Списки задержанных», в суде Партизанского района Минска на сегодня назначены заседания по делам Пилюгиной и Пиртаня — их будут судить за неповиновение должностному лицу (статья 24.3 КоАП).

С 8 июля силовики провели как минимум 66 обысков, которые затронули больше десяти редакций.

23 июля из изолятора на Окрестина выпустили журналиста «Радыё Свабода» Алеся Дащинского. 26 июля на свободу вышли задержанные по уголовным делами журналисты «Радыё Свабода» Инесса Студинская и Олег Груздилович.

Обновлено в 11:35. Добавлена информация о взломе телеграм-канала Анастасии Пилюгиной.

Обновлено в 15:17. Добавлена информация о судебных заседаниях, назначенных по делам Пилюгиной и Пиртаня.