Блогера Анастасию Пилюгину и ее парня арестовали на 15 суток за неподчинение милиции

Суд Партизанского района Минска арестовал блогера и маркетолога Анастасию Пилюгину на 15 суток за неподчинение милиции (статья 24.3 КоАП), пишет правозащитный центр «Вясна».

Ее парня Владислава Пиртаня арестовали по такому же делу на тот же срок — его судили без адвоката, он не признал вину.

Как сообщает центр, в суде Пилюгина рассказала, что 29 июля ее допросили в КГБ как свидетельницу по делу о «массовых беспорядках» (статья 289 УК), при этом она не находится под подпиской о неразглашении. Пилюгина отметила, что вопросы в КГБ были не об уголовном деле, а о деталях ее биографии, после чего сотрудники увезли ее домой, где провели обыск.

Бело-красно-белые флаги девушка, по ее словам, сразу же отдала, поскольку ей сказали, что «лучше самой это сделать». После обыска Пилюгину и ее парня Владислава Пиртаня задержали, посадив в разные машины. По дороге в РУВД ее пересадили в машину, в которой находился Олег Урбанович, которого сегодня арестовали на 14 суток. Показания милиционера Пилюгина считает клеветой, поскольку пришла в РУВД добровольно.

Ходатайство адвоката блогера о просмотре записей камер наблюдения, расположенных на территории РУВД, судья отклонил.

29 июля около 11 утра Пилюгина вышла к машине за ноутбуком и пропала, рассказывал Пиртань. Ее телефон был выключен, но потом снова включился. С помощью программы на iPad он увидел, что она находится на переулке Козлова. Там же находится управление КГБ по Минску.

Позже Пиртань сообщил, что Пилюгина на свободе, но через некоторое время стало известно, что в их квартире проходит обыск.

Также в телеграм-канале Пилюгиной появилось сообщение: «Уважаемые подписчики, я поменяла свои политические взгляды! Все участники канала деаномизированы!». На заставке установили государственный герб. Вероятно, его взломали.

С 8 июля силовики провели как минимум 66 обысков, которые затронули больше десяти редакций.

23 июля из изолятора на Окрестина выпустили журналиста «Радыё Свабода» Алеся Дащинского. 26 июля на свободу вышли задержанные по уголовным делами журналисты «Радыё Свабода» Инесса Студинская и Олег Груздилович.

Обновлено в 19:07. Добавлена информация об аресте Владислава Пиртаня.