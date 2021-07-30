Лукашенко рассказал во сколько оценили ущерб, который вменяют сотрудникам TUT.by, «Белтяжмаша», «Модума» и 21vek.by

Александр Лукашенко назвал суммы ущерба, которые вменяют сотрудникам TUT.by, предприятия «Белтяжмаш», фирмы «Модум» и интернет-магазина 21vek.by, пишет «Белта».

По словам Лукашенко, руководители этих компаний «сами активно участвовали в незаконных митингах и маршах», а также «производили протестную символику, платили за выходы людей на улицы, призывали к противоправным действиям» и назвал суммы предполагаемого ущерба: ЗАО «Белтяжмаш» — 6,5 миллионов рублей, «ТУТ БАЙ МЕДИА» — 2,5 миллиона, компания «Модум» — 650 тысяч, 21vek.by — не менее 850 тысяч.

«В совокупности только за год с августа 2020-го по июнь 2021-го этими и другими частными компаниями у государства украдено около 30 миллионов рублей», — добавил Лукашенко.

По его словам, «из этих денег щедро оплачивалось участие в несанкционированных митингах».

Кроме этого, по его словам, один из членов Координационного совета направил со своего британского счета свыше полутора миллиона рублей для протестующих в Беларуси, а еще более 750 человек получили примерно по две тысячи рублей за организацию акций протеста.

Также Лукашенко рассказал, что «марши пенсионеров были проплачены» супругами Дмитрием и Зоей Юркевич — руководителями фирм «Юркас» и «Дверной лидер». По его словам, они зарегистрировали своих работников как индивидуальных предпринимателей, «а на сэкономленные от неуплаты налогов в бюджет деньги обучали пенсионеров навыкам работы с деструктивными каналами» и закупили для них планшеты.