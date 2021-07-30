Раввина и автора «Вечернего Могилева» арестовали на 6 суток за футболку «Против насильственной вакцинации»

Ленинский суд арестовал раввина и автора газеты «Вечерний Могилев» Игаэла Йегуди на шесть суток, обвинив в несанкционированном пикете (статья 24.23 КоАП) за футболку «Против насильственной вакцинации», пишет правозащитный центр «Вясна».

Как сообщает центр, сотрудники ОМОНа задержали Йегуди 27 июля в Минске на проспекте Независимости. В Ленинском РУВД на него составили протокол по статье о несанкционированном пикете.

Как сообщает центр, в начале заседания Йегуди сказал, что «сотрудники Окрестина говорили ему, что у него нет никаких прав. По его словам, его не ознакомили с материалами дела и не дали позвонить адвокату.

Защитник обвиняемого на заседании ходатайствовал о добавлении к материалам дела письма, в котором сказано, что Йегуди работает в фонде «Открытые сердца», является внештатным корреспондентом газеты «Вечерний могилев». Кроме того, пишет «Вясна», в письме указывалось, что Йегуди «делает все для поддержки действующего конституционного строя».

На заседании, передает центр, обвиняемый не понимал, почему его судят и несколько раз заявлял о нарушении его прав. Кроме этого он добавил, что известен тем, что поддерживает Александра Лукашенко.

В 2017 году ЛГБТ-активист Валентин Тишко пожаловался на газету «Вечерний Могилев» в в областное управление КГБ, прокуратуру города и министерство информации из-за текста Йегуди «Почему иноземцы должны нас учить, как растить детей». Сотрудник газеты посчитал, что подготовленный правительством «Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав» среди целей имеет «растление детей», «лишение детства» и «подготовку навальнят в молодежных парламентах».

Главный редактор газеты Надежда Левченко тогда сказала, что на нее «постоянно пишут жалобы эти педерасты, местные гей-тусовки, которые выступают против нашего государства». Сам материал она назвала «хорошим» и «прекрасным» и добавила, что «Вечерний Могилев» выступает за демографическую безопасность и против «идеологии содомии».