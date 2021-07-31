Юриста и директора «Офиса по правам людей с инвалидностью» отпустили под поручительство

Юриста «Офиса по правам людей с инвалидностью» Олега Граблевского и директора Сергея Дроздовского отпустили под поручительство, написал Дроздовский.

«В отношении меня и Олега Граблевского изменена мера пресечения и мы из-под ареста вышли под поручительство. При этом следствие в наш адрес продолжается, и какую-то большую информацию сверх того что мы увидели на просторах интернета о нас мы сообщить не сможем пока», — сообщил директор организации.

21 января ДФР КГК начал проверку в отношении сотрудников «Офиса по правам людей с инвалидностью». Правозащитников проверяют на «неправомерное завладение» в 2020 году благотворительными взносами и международной помощью, поступавшими для поддержки беларусов с инвалидностью.

2 февраля Дроздовский и Граблевский провели 7 часов на допросе в Департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля.

4 февраля стало известно о задержании после допроса в Следственном комитете Граблевского, куда он направился вместе с директором «Офиса по правам людей с инвалидностью» Сергеем Дроздовским.

Позже выяснилось, что Сергей Дроздовский находится под домашним арестом, его адвокат — под подпиской о неразглашении. «Можно только под дверь продукты поставить», — сказала «Медиазоне» жена Граблевского.

23 июля стало известно о ликвидации «Офиса по правам людей с инвалидностью» и десятка других организаций.