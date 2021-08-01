НОК попытался вывезти из Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую; она планирует просить убежище в Европе

Легкоатлетку Кристину Тимановскую пытаются насильно вывезти из Токио, где сейчас проходит Олимпиада-2020, утверждает Беларуский фонд спортивной солидарности.

«Беларускую легкоатлетку Кристину Тимановскую насильно вывозят из Токио. Представители белорусской нацкоманды депортируют легкоатлетку, ей срочно купили билет на самолет, теперь везут с вещами в аэропорт. Завтра у нее должен был состояться старт на 200 метров, представители сборной ее не допускают и отправляют в Минск», — сообщает фонд.

Вскоре появилась информация, что Тимановская находится в аэропорту вместе с полицией и волонтерами. «Пока они решают, что делать. Никаких претензий [озвучено не было]. Мне просто сказали собирать вещи и лететь домой», — написала девушка «Еврорадио».

Тимановская рассказала «Еврорадио», что в аэропорт ее сопровождали двое членов беларуской делегации: «Один психолог, один из НОКа кто-то». На вопрос журналистов, боится ли девушка лететь в Беларусь, она ответила «Да». Позже девушка сказала, что планирует просить убежище в Европе.

НОК прокомментировал ситуацию вокруг Тимановской, передает «Белта».

«По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по лёгкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м», — сообщили в комитете. Тимановская в инстаграме написала: «Это вранье».

После того, как Тимановская несколько часов провела в аэропорту Токио в окружении полиции, ее увезли в безопасное место. По информации газеты Tokyo Sports, спортсменка намерена просить убежища в Австрии.

30 июля Кристина Тимановская в своем инстаграме резко отреагировала на решение руководства сборной, которое поставило ее выступать в эстафете 4 по 400 метров вместо спортсменок, не допущенных к участию в Олимпиаде.

За два дня до этого стало известно, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) не допустил к участию в Олимпиаде 20 спортсменов, в том числе троих беларусов. Причина — недостаточное количество внесоревновательных допинг-проб, которые необходимо было сдать на протяжении десяти месяцев перед соревнованиями.

Среди не допущенных беларусок числятся Анна Михайлова и Кристина Мулярчик, которые входили в команду для эстафеты. На освободившиеся места поставили барьеристку Эльвиру Герман и спринтершу Кристину Тимановскую.

Обновлено в 14:40. Добавлены комментарии Кристины Тимановской «Еврорадио».

Обновлено в 14:51. Добавлен комментарий НОК.

Обновлено в 19:37. Добавлена информация ТАСС и газеты Tokyo Sports.

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