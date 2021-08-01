«Поступило указание: ты сегодня вылетаешь домой» — опубликована запись разговора Тимановской со спортивными чиновниками

Телеграм-канал «Ник и Майк» опубликовал запись разговора, предположительно, легкоатлетки Кристины Тимановской с двумя членами беларуской делегации на Олимпийских играх в Токио.

В разговоре с Тимановской спортивные чиновники называют ее поступок «глупым» и говорят, что из-за него «люди могут остаться без работы», поэтому ей необходимо вылететь домой. На записи слышно, что спортсменку довели до слез.

«Такая ситуация возникла, которую как-то надо разрешать, потому что по-другому никак не получается. Поступило такое указание: ты сегодня вылетаешь домой. Дослушай до конца только, не делай никаких поспешных выводов. К тебе очень большая просьба: вот ты приедь домой, нигде ничего не пиши, не комментируй. Я тебе передам слово в слово как мне сказали, чтобы не было потом… Если ты хочешь выступать дальше за Республику Беларусь, то приедь, поедь домой, к родителям, куда угодно. И просто отпусти эту ситуацию. Иначе чем ты больше будешь дергаться… Знаешь, когда муха попадает в паутину, чем больше она крутится, чем больше она запутывается. Так жизнь устроена: мы совершаем глупости, ты совершила глупость. Надеюсь, ты это понимаешь», — говорит на записи, предположительно, один из членов беларуской делегации.

Кроме этого, ее попросили вернуть суточные, выданные на время участия в Олимпиаде.

Кристина Тимановская пока не прокомментировала опубликованную запись. «Еврорадио» пишет, что ранее Тимановская рассказала корреспондентам издания, что у нее есть запись разговора, но она не хотела публиковать ее, пока не находится в безопасности.

Утром стало известно, что НОК попытался вывезти из Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую. Вскоре спортсменка оказалась в аэропорту, там ее охраняла японская полиция. Из Токио спортсменка не улетела. После того, как Тимановская несколько часов провела в аэропорту Токио в окружении полиции, ее увезли в безопасное место. По информации газеты Tokyo Sports, спортсменка намерена просить убежища в Австрии.

НОК, комментируя ситуацию с Тимановской, сослался на заключение врачей и «эмоционально-психологическое состояние беларуской легкоатлетки». Тимановская в инстаграме написала: «Это вранье».

30 июля Кристина Тимановская в своем инстаграме резко отреагировала на решение руководства сборной, которое поставило ее выступать в эстафете 4 по 400 метров вместо спортсменок, не допущенных к участию в Олимпиаде.

За два дня до этого стало известно, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) не допустил к участию в Олимпиаде 20 спортсменов, в том числе троих беларусов. Причина — недостаточное количество внесоревновательных допинг-проб, которые необходимо было сдать на протяжении десяти месяцев перед соревнованиями.

Среди не допущенных беларусок числятся Анна Михайлова и Кристина Мулярчик, которые входили в команду для эстафеты. На освободившиеся места поставили барьеристку Эльвиру Герман и спринтершу Кристину Тимановскую.

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