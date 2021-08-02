Журналиста издания «Першы Рэгiён» приговорили к 1,5 годам колонии за сообщения в вайбер‑чате

Дрогичинского корреспондента «Першага Рэгіёну» Сергея Гордиевича приговорили к 1,5 годам колонии в условиях общего режима по обвинению в клевете (188 УК), оскорблении президента (часть 1 статьи 368 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК), сообщает издание.

Кроме этого, суд полностью удовлетворил иски признанных потерпевшими милиционеров Виталия Кивеля и Юрия Чернышкова и обязал обвиняемого выплатить по две тысячи рублей каждому в качестве компенсации морального вреда.

Как писал правозащитный центр «Вясна», согласно материалам дела 12 августа 2020 года Гордиевич в вайбер-чате «Реальный Дрогичин» разместил некие сообщения, унижающие милиционеров Кивеля и Чернышкова за то, что они задержали жителя Дрогичина. Содержание сообщений центр не уточняет.

Кроме этого, Гордиевич, по версии обвинения, в том же чате разместил фото Чернышкова с «записью, которая имеет заведомо ложные позорящие последнего измышления, что дискредитировало его в глазах окружающих». Что именно написал Гордиевич, не уточняется.

Также Гордиевича обвинили в том, что он «выразил резко негативную оценку» в адрес Александра Лукашенко, использовав слово «крыса».

Сам корреспондент вину не признал. Его защита обратила внимание на то, что в декабре 2020 года вайбер-группа «Реальный Дрогичин» была удалена, в связи с чем подвергнуть исследованию сообщения, которые, по версии следствия, разместил Гордиевич, не представляется возможным.