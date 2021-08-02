Адвоката не пустили в колонию к Виктору Бабарико, сославшись на то, что он находится на работе

Начальник исправительной колонии №1 в Новополоцке сообщил адвокату Виктора Бабарико Наталье Мацкевич, что не может предоставить ей свидание с клиентом до 17:00, поскольку тот находится на работе и снять его с нее нельзя, пишет телеграм-канал политика.

Как сообщает канал, адвокат прибыла в колонию в 9 часов утра, однако, по словам начальника колонии, предоставить свидание до 17:00 нельзя из-за того, что он работает. Адвокат ожидает допуска к Бабарико и подала письменное заявление с указанием на то, что по статье 62 Конституции каждый имеет право в любой момент пользоваться юридической помощью адвоката.