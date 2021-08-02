В воскресенье пограничники Литвы задержали 289 человек, нелегально следовавших из Беларуси

В воскресенье 1 августа литовские пограничники задержали 289 человек, нелегально следовавших из Беларуси — это самый высокий показатель в этом году, сообщил LRT начальник службы охраны госграницы при МВД Литвы Рустам Любаев.

По словам Любаева, за первые часы понедельника пограничники снова отмечают «перспективу достижения достаточно внушительной цифры» — начиная с полуночи они задержали 109 мигрантов из Беларуси.

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В пятницу 30 июля погранслужба Литвы отчитывалась о задержании 3 282 мигрантов, которые незаконно перешли границу из Беларуси. Как отмечают в ведомстве, это число более чем в 40 раз выше, чем в 2020 году. В прошлом году по тем же причинам пограничники Литвы задержали 81 иностранца, в 2019 — 46, в 2018 — 104, а в 2017 — 72.