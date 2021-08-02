Прокуратура Гродно подала иск о ликвидации «Гродно Лайф Медиа»

Прокуратура Гродно подала в Экономический суд Гродненской области иск о ликвидации ООО «Гродно Лайф Медиа», которое является собственником сайта Hrodna.life, пишет издание. Причиной стала «деятельность запрещенная законодательными актами».

Прокурор ссылается на два штрафа, которые фирме присудили в марте и июне. Оба раза по статье о распространении экстремистских материалов. Также прокурор напоминает, что телеграмм-канал издания 9 июля суд признал экстремистским и ссылается на Закон о противодействии экстремизму.

Подготовительное судебное заседание пройдет 11 августа.

19 марта в Ленинском районном суде Гродно главного редактора издания Hrodna.life Алексея Шоту оштрафовали на 400 базовых величин как представителя редакции и на 25 базовых как физлицо за распространение информации, включенной в список экстремистских материалов (часть 2 статья 17.11 КоАП).

30 мая Шоту задержали и составили протокол за распространение экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), а в квартире силовики провели осмотр и изъяли один ноутбук, один телефон, три старых жестких диска и красно-белый зонтик. После этого Шоту отпустили.

1 июня редакторку спецпроектов издания Ирину Новик также задержали, а 3 июня ее оштрафовали по статье о распространении экстремистских материалов на 25 базовых величин.

18 июня суд оштрафовал ООО «Гродно Лайф Медиа» как владельца сайта Hrodna.life на 500 базовых величин за «распространение экстремистских материалов» (часть 2 статьи 19.11 КоАП).

Фото с логотипом телеграм-канала, признанного экстремистским, по утверждению редакции, удалили через несколько часов после публикации. Главный редактор Hrodna.life вину не признал. Он сказал, что фото опубликовали из-за технической ошибки — логотип был блеклый и почти незаметный. Также, по его словам, умысла в размещении фотографии не было.