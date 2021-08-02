В Киеве после утренней пробежки пропал руководитель Беларуского дома в Украине Виталий Шишов

2 августа в Киеве пропал руководитель Беларуского дома в Украине Виталий Шишов, сообщает учреждение.

«Сегодня утром глава Беларуского Дома в Украине (БДУ) Виталий Шишов вышел, предположительно, на ежедневную пробежку (дома не обнаружено его спортивных вещей) и не вернулся. С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно», — написал телеграм-канал учреждения.

Как сообщают в БДУ, с тех пор Шишов не выходил на связь. При этом на камерах зафиксировано, как он выходил из дома на пробежку в 9 утра.

«Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часов и фитнес-браслета при нем не было. Отследили телефон по вышкам, но слишком большой квадрат поисков», — пишет БДУ.

Сотрудники учреждения вызвали полицию и позвонили Службе безопасности Украины, а кинологи «обшарили лес с собаками», однако не нашли Шишова. На момент 22:00 волонтеры продолжали искать главу БДУ в лесополосе, оповестили погранслужбу и нацполицию.

Как пишет правозащитный центр «Вясна», знакомые Шишова рассказали, что ранее за ним во время пробежек следили неизвестные. Кроме того, «подозрительные люди» подходили к нему и к его девушке и пробовали завязать разговор.