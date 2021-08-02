Сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша: муж легкоатлетки Кристины Тимановской покинул Беларусь

Арсений Зданевич, муж беларуской легкоатлетки Кристины Тимановской, которую Национальный олимпийский комитет собирался вывезти из Токио после критики руководства сборной, уехал в Киев, рассказал сооснователь Sports.ru Дмитрий Навоша в эфире «Эхо Москвы».

«Были в Беларуси муж и ребенок, сейчас они выехали, находятся в Киеве. Им успели оперативно помочь выехать», — ответил Навоша на высказанную журналисткой радио тревогу за семью легкоатлетки. Позже он уточнил, что оговорился — детей у Тимановской и ее мужа нет. Это же сообщил «Медиазоне» сам Зданевич.

Ранее Тимановская, которую НОК собирался вывезти из Токио после критики руководства сборной, подала документы на предоставление политического убежища в Польше, рассказал исполнительный директор Беларуского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

«Она сейчас находится в Токио. Она уже общается с Международным олимпийским комитетом и с прессой. Уже подала заявление на предоставление политического убежища в Польше, поэтому она уже в пути находится. С ней все в порядке. Держится хорошо, понятно, что это стрессовая ситуация не только для спортсмена, но и человека оказаться под таким давлением. Это молодая девушка, на которую оказали давление взрослые опытные функционеры», — сказал Опейкин.

Он также отметил, что спортсменка опасалась возвращаться в Минск, так как ее показали в «разносных сюжетах» «пропагандистских каналов».

Утром 1 августа стало известно, что НОК попытался вывезти из Токио легкоатлетку Кристину Тимановскую. Вскоре спортсменка оказалась в аэропорту, там ее охраняла японская полиция. Из Токио спортсменка не улетела. После того, как Тимановская несколько часов провела в аэропорту Токио в окружении полиции, ее увезли в безопасное место. По информации газеты Tokyo Sports, спортсменка намеревалась просить убежища в Австрии.

НОК, комментируя ситуацию с Тимановской, сослался на заключение врачей и «эмоционально-психологическое состояние беларуской легкоатлетки». Тимановская в инстаграме написала: «Это вранье».

Днем 1 августа телеграм-канал «Ник и Майк» опубликовал запись разговора, предположительно, Тимановской с двумя членами беларуской делегации на Олимпийских играх в Токио. В разговоре собеседники называют поступок девушки «глупым» и говорят, что из-за него «люди могут остаться без работы», поэтому ей необходимо вылететь домой. На записи слышно, что спортсменку довели до слез.

«Поступило такое указание: ты сегодня вылетаешь домой. Дослушай до конца только, не делай никаких поспешных выводов. К тебе очень большая просьба: вот ты приедь домой, нигде ничего не пиши, не комментируй. Я тебе передам слово в слово как мне сказали, чтобы не было потом… Если ты хочешь выступать дальше за Республику Беларусь, то приедь, поедь домой, к родителям, куда угодно. И просто отпусти эту ситуацию», — говорит один из людей на записи.

Как утверждает «Еврорадио», ранее легкоатлетка рассказала корреспондентам издания, что у нее есть запись разговора, но она не хотела публиковать ее, пока не находится в безопасности.

30 июля Тимановская в своем инстаграме резко отреагировала на решение руководства сборной, которое поставило ее выступать в эстафете 4 по 400 метров вместо спортсменок, не допущенных к участию в Олимпиаде.

За два дня до этого стало известно, что Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) не допустил к участию в Олимпиаде 20 спортсменов, в том числе троих беларусов. Причина — недостаточное количество внесоревновательных допинг-проб, которые необходимо было сдать на протяжении десяти месяцев перед соревнованиями.

Среди не допущенных беларусок числятся Анна Михайлова и Кристина Мулярчик, которые входили в команду для эстафеты. На освободившиеся места поставили барьеристку Эльвиру Герман и спринтершу Кристину Тимановскую.

Исправлено в 11:39. В первоначальном тексте новости указывалось, что страну покинули муж и ребенок Тимановской, однако на самом деле ребенка у них нет.

Исправлено: Мы удалили ссылку на сообщение Tribuna, поскольку издание и его соцсети власти Беларуси признали «экстремистскими» — и за гиперссылки на них предусмотрена административная ответственность.