ГУБОПиК задержал пятерых футбольных фанатов за участие в протестах в августе

ГУБОПиК задержал пятерых футбольных фанатов из Минска, которые, как утверждается, участвовали 9 августа в протестах, сообщает пресс-служба МВД.

Ведомство утверждает, что они строили баррикады и забрасывали камнями милиционеров. Все задержанные проходят подозреваемыми в грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

На видео, опубликованном МВД, задержанные рассказывают, как участвовали в протесте. По их словам, они поехали в сторону Пушкинской, откуда с другими фанатами дошли до Стелы. Задержанная девушка сказала, что люди построили баррикады, когда ОМОН начал разгонять протестующих. Другой задержанный сказал, что помогал тем, кто выкатывал из-за дворов мусорные контейнеры для строительства баррикад.

В ходе видео показывали фотографии личных вещей задержанных. Среди их была атрибутика футбольных клубов, майка с «Погоней», боксерские перчатки, нож, кастет и другое. Кому конкретно принадлежат показанные на видео вещи, не уточняется.