Мининформ заблокировал сайт гомельского издания «Сильные новости». Сообщение о блокировке высвечивается при попытке зайти на сайт из Беларуси.

Из-за границы сайт открывается.

20 июля Гомельский горисполком прислал владельцу издания «Сильные новости» Петру Кузнецову постановление о ликвидации юридического лица, которому принадлежит сайт.

«Организация действовала с 2013 года, там было два десятка только штатных рабочих мест, все налоги платились исправно (ни одна проверка до сих пор ничего не нашла), вся деятельность была исключительно уставной. Видимо, поэтому в постановлении исполкома конкретно не указано ни одного основания», — сообщал Кузнецов в своем телеграм-канале.