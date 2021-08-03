Марии Колесниковой в СИЗО предлагали дать интервью государственному телеканалу

Марии Колесниковой в СИЗО предлагали дать интервью гостелеканалу — наподобие того, которое на ОНТ записали с бывшим главредом телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем. Об этом она рассказала в интервью интернет-редакции телеканала «Дождь».

По ее словам, за время нахождения в СИЗО ей несколько раз «в разных формах» предлагали сотрудничать со следствием и написать прошение о помиловании. Она отказалась от этого, потому что считает себя невиновной.

«Я сама предлагаю инициировать диалог, переговоры, чтобы прекратить противостояние в обществе. Меня "услышали" и предложили сниматься в кино а-ля Роман [Протасевич]», — рассказала она.

Колесникова рассказала, что согласилась согласилась на интервью журналисту телеканала ОНТ Марату Маркову при условии, что раскроет «шокирующую правду о похищении, следствии и беспределе в тюрьме».

«Озвучивали заявления об утрате народом доверия к органам власти». Что известно о деле Максима Знака и Марии Колесниковой, которых обвиняют в заговоре против государства

Марию Колесникову обвиняют по трем статьям: о призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (часть 1 статьи 357 УК) и создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК). Суд по ее делу пройдет в закрытом режиме, первое заседание назначено на 4 августа.