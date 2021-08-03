Суд по делу лидера ОГП Николая Козлова о разглашении данных дознания сделали закрытым

В суде Ленинского района Минска началось рассмотрение дела лидера ОГП Николая Козлова, которого обвиняют в разглашении данных дознания (часть 1 статьи 407 УК), сообщает «Наша Нiва».

На заседании прокурор ходатайствовал о закрытии процесса, написала партия ОГП в фейсбуке. Судья Татьяна Шотик решила рассматривать дело в закрытом режиме. Всех присутствующих попросили покинуть зал.

В комментарии «Нашай Нiве» Козлов сказал, что не готовится к оправдательному приговору и выяснить в суде, какие данные он разгласил.

«При ознакомлении с уголовным делом я так и не выяснил никакой конкретики», — сказал Николай Козлов.

Ранее Козлов отбывал административный арест за неповиновение требованию должностного лица (статья 23.4 КоАП). В протоколе от 12 января указано, что неповиновение следователям заключается в том, что Козлов отказался расписаться в «подписке о недопустимости разглашения данных предварительного следствия». После на него возбудили уголовное дело.