Силовики задержали музыкантов фолк‑группы Irdorath за участие в августовских протестах

2 августа на даче под Минском сотрудники ГУБОПиК и СОБРа задержали 16 человек за участие в августовских протестах, сообщает пресс-служба МВД.

Среди них — музыканты фэнтези-фолк группы Irdorath, о задержании которых сообщал правозащитный центр «Вясна». Их задержали во время празднования дня рождения вокалистки группы Надежды Калач.

МВД считает, что «группа "волынщиков" неоднократно возглавляла колонну протестующих и с использованием духовых инструментов вовлекала в несанкционированное массовое шествие граждан», а выступление музыкантов «усиливало протестное настроение участников».

Шесть человек признали подозреваемыми по уголовному делу об грубом нарушении порядка (статья 342 УК). О ком именно идет речь, не уточняется. В отношении остальных составили протоколы за неповиновение милиционерам (статья 24.3 КоАП).

На видео, опубликованном пресс-службой МВД, показано, как силовики с оружием в руках задерживают группу людей на заднем дворе дачи. В конце видео показали фотографии задержанных с руками в стяжках.