Адвокат смогла попасть в колонию к Виктору Бабарико, там он работает истопником

Адвокат Наталья Мацкевич вечером 2 августа смогла попасть в ИК-1 в Новополоцке, где отбывает наказание Виктор Бабарико. Об этом защитница написала в твиттере.

«Встреча с Виктором Бабарико в ИК-1. Пришлось серьезно подождать, но зато поговорили. Чудесное чувство юмора — при нем! Говорит, что идея создать ЗК-банк не прошла, пришлось сменить профессию», — написала адвокат.

Бабарико в колонии работает истопником — «подкидывает дровишки в пекарне». Он рассказал адвокату, что его «трудовые подвиги снимают на видео».

Днем 2 августа начальник колонии сообщил адвокату Виктора Бабарико Наталье Мацкевич, что не может предоставить ей свидание с клиентом до 17:00, поскольку тот находится на работе и снять его с нее нельзя.