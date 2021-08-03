Пропавший в Киеве руководитель Беларуского дома в Украине Виталий Шишов найден повешенным в парке

Пропавший 2 августа в Киеве руководитель Беларуского дома в Украине Виталий Шишов найден повешенным в парке, сообщает украинская полиция.

Как передает полиция, Шишова нашли повешенным в одном из киевских парков недалеко от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи были при нем, полиция их изъяла.

Также ведомство начало уголовное производство по делу об умышленном убийстве (статья 115 УК Украины) и, как заявляется, будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

2 августа Виталий Шишов пропал в Киеве, когда вышел на утреннюю пробежку. «С его номера было сделано несколько так называемых "глухарей", однако сейчас связаться с ним невозможно», — написал телеграм-канал Беларуского дома в Украине.

Как сообщали в БДУ, с тех пор Шишов не выходил на связь. При этом на камерах зафиксировано, как он выходил из дома на пробежку в 9 утра.