Спортсмены Яна Максимова и Андрей Кравченко решили не возвращаться в Беларусь

Многоборка Яна Максимова объявила в своем инстаграме, что она со своей семьей — легкоатлетом Андреем Кравченко и их ребенком — решили не возвращаться в Беларусь из Германии.

«К огромному сожалению, сейчас там можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни… Здесь есть возможность дышать полной грудью и быть одним из тех, кто борется за свободу своих людей, друзей, родных и близких, мы обязательно победим», — написала Максимова.

Также из Беларуси уехал тренер гандбольного клуба «Витязь» Константин Яковлев, сообщает «Наша Ніва». В июне он отбыл 15-суточный арест по статье о несанкционированном массовом мероприятии (статья 24.23 КоАП). Его задержали по дороге из Барановичей, где он встречал с суток спортивного журналиста Tribuna Дмитрия Руто.