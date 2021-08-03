МВД Литвы: машина, похожая на транспорт беларуских пограничников, сопровождала мигрантов к литовской границе

Представители агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex, которые помогают литовским пограничникам, зафиксировали группу мигрантов, которых сопровождал, как утверждается, ведомственный автомобиль. Об этом пишет Delfi.

Это произошло в воскресенье, 1 августа, в Шальчининкском районе, когда границу патрулировали на вертолете. В пресс-релизе МВД говорится, что машины такого типа используют беларуские пограничники.

На опубликованном видео за группой мигрантов едет «уазик». Потом он разворачивается и едет обратно.

Кроме этого, в ночь с 2 на 3 августа литовские пограничники начали возвращать в Беларусь мигрантов, незаконно следующих в Литву. За ночь пограничники развернули несколько групп мигрантов, пишет Delfi со ссылкой на представителя Службы охраны госграницы Рокас Пукинскас.

Литва намерена возвращать в Беларусь мигрантов, нелегально следующих через границу

В воскресенье 1 августа литовские пограничники задержали 289 человек, нелегально следовавших из Беларуси — это самый высокий показатель в этом году.

В пятницу 30 июля погранслужба Литвы отчитывалась о задержании 3 282 мигрантов, которые незаконно перешли границу из Беларуси. Как отмечают в ведомстве, это число более чем в 40 раз выше, чем в 2020 году. В прошлом году по тем же причинам пограничники Литвы задержали 81 иностранца, в 2019 — 46, в 2018 — 104, а в 2017 — 72.