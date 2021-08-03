Литва намерена возвращать в Беларусь мигрантов, нелегально следующих через границу

Служба государственной охраны границы Литвы будет возвращать мигрантов, нелегально следующих через границу, в ближайший пункт пропуска на границе или в диппредставительство, сообщает Delfi со ссылкой на министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

«Границу Литвы должны защищать всеми законными способами от любого незаконного пересечения, как инструмента гибридной атаки, которую сейчас проводят против Литвы. Людей, которые намеренно незаконно пересекают границу в запрещенных местах, должны расценивать как преступников, которые намерены совершить противозаконное действие — незаконно перейти границу», — сказала Билотайте.

Delfi цитирует пост из фейсбука председателя парламентского комитета по нацбезопасности Лауринас Кащюнаса, в котором он утверждает, что «структуры внутренних дел обязали немедленно возвращать нелегальных мигрантов на территорию Беларуси».

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«Согласно резолюции, принятой на внеочередной парламентской сессии в середине июля, в которой мы предложили исполнительной власти предпринять "все меры для урегулирования гибридной угрозы, сегодня структуры внутренних дел обязали применять против нелегальных мигрантов специфические меры и немедленно возвращать их на территорию Беларуси. Я последовательно выступаю за использование таких мер, поскольку этого требует нынешняя ситуация", — написал Кащюнас.

Днем 3 августа беларуский госпогранкомитет сказал, что за последние сутки литовские пограничники «насильно выдворили» около 40 мигрантов, передает «Белта».

ГПК утверждает, что у них есть телесные повреждения, а физическая сила применялась в отношении женщин и детей. «Подобного рода действия грубо нарушают права человека и подлежат расследованию компетентными органами, в том числе международными», — сказали в ведомстве.

В воскресенье 1 августа литовские пограничники задержали 289 человек, нелегально следовавших из Беларуси — это самый высокий показатель в этом году.

В пятницу 30 июля погранслужба Литвы отчитывалась о задержании 3 282 мигрантов, которые незаконно перешли границу из Беларуси. Как отмечают в ведомстве, это число более чем в 40 раз выше, чем в 2020 году. В прошлом году по тем же причинам пограничники Литвы задержали 81 иностранца, в 2019 — 46, в 2018 — 104, а в 2017 — 72.

Обновлено в 17:53. Добавлена информация от беларуского госпогранкомитета.